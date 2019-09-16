Назад в СССР: Россия и Беларусь объединяются

Беларусь и Россия / belaruspartisan.org

Российская Федерация и Беларусь планируют частично объединить свои экономика в рамках создания Союзного государства. Об этом сообщает российское издание КоммерсантЪ.

Отмечается, что программа экономической интеграции РФ и Беларуси рассчитана на полтора года и ее начнут реализовывать в январе 2021 года. Документ предусматривает общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс.

Кроме того, планируется унифицировать социальные гарантии и учет собственности. Также фактически объединят систему банковского надзора, но сохранят два центробанка, создадут единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированное госрегулирование отраслей. Таким образом, с 2022 года намерены создать конфедеративное государство с уровнем интеграции экономик выше, чем в Европейском союзе.

Помимо этого, руководство стран планирует частично объединить платежные системы, а с 2021 года ввести единый доступ к государственным закупкам. В то же время, о введении единой валюты, объединении оборонного сектора, государственной безопасности, систем образования, здравоохранения и науки речи не идет.

Напомним, что ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию "старшим братом", но потребовал от Кремля "не гнобить и не наклонять" официальный Минск.