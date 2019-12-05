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"Я не пацан!" Лукашенко резко ответил на предложение России по интеграции

5 декабря 2019, 11:59

По словам Лукашенко, объединение России и Беларуси не пройдет.

Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Александр Лукашенко высказался относительно интеграция России и Беларуси и заявил, что не собирается "сдавать" независимость и суверенитет своей страны.  Об этом шла речь в его обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов.

По словам Лукашенко, Беларусь не будет входить в состав какого-либо другого государства, в частности, России. При этом "бацька" назвал РФ "братской страной".

"Запомните. Я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом, мне хватило. Вот так! Я не хочу перечеркнуть все то, что сделал вместе с вами и народом, создав независимое, суверенное государство, чтобы его сейчас, уложив в какой-то ящик с крестом наверху, куда-то выбросить и передать. Этого при мне не будет никогда", - заявил Лукашенко.

"Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", – добавил президент Беларуси.

Лукашенко также отметил, что никто не подпишет документы, которые принесут стране вред.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - сказал Лукашенко.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Лукашенко пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.

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