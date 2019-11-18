В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о "хреновом" союзе с Россией

Лукашенко разозлил союзников в Кремле / УНИАН

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко своим заявлением о ненадобности сотрудничества с Россией пытается "выторговать" накануне выборов для своей страны преференции.

"Как раз момент, когда в Белоруссии должны пройти выборы, я так понимаю, Александр Григорьевич принимает одну из последних попыток что-то выторговать. Риторика Лукашенко все больше ужесточается. Честно говоря, я не вижу перспективы для белорусской экономики, в случае если она прервет союзные отношения с Россией. Это в любом случае вызовет кризис", - цитирует политика Говорит Москва.

По словам Затулина, в последнее время в Беларуси пресекаются попытки усилить интеграцию с Россией в отличие от заявлений сторонников сотрудничества с Евросоюзом.

"В союзничестве Лукашенко в последнее время приходится сомневаться. Все это, конечно, является очень серьезной проблемой, но я не думаю, что сейчас настал момент, когда мы должны рвать связи в союзном государстве. Напротив, мы должны понимая все эти обстоятельства приложить максимум усилий, надавить на всевозможные рычаги для того, чтобы сохранить ту форму, в которой существует Россия и Беларусь", - отметил политик.

Напомним, Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

"Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - добавил президент Беларуси.

Ранее в Беларуси стали искать отговорки для отсрочки углубления интеграции с Россией.