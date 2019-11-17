  1. Главная
  3. Мир

"На хрена нужен такой союз?!" Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля

17 ноября 2019, 13:26

Александр Лукашенко высказался относительно интеграции Беларуси и России.

Путин и Лукашенко
Военного альянса с РФ тоже не будет, пообещал Александр Лукашенко. / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее разразился угрозами в адрес Европы, возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией, - Главред). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко журналистам, передает Интерфакс.

"Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - добавил президент Беларуси.

Он также заверил, что не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету Беларуси. Также, по словам Лукашенко,  Беларусь не собирается создавать с Россией военный альянс.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада, - Главред). Никогда этого не будет", - сказал он.

Читайте такжеСможет ли Кремль "подмять" под себя Беларусь: эксперт сделал прогноз

Напомним, ранее в Беларуси стали искать отговорки для отсрочки углубления интеграции с Россией.

В свою очередь, эксперт-международник Юрий Смелянский считает, что в случае, если Россия окончательно совершит поглощение Беларуси, то получит прямой выход к странам, входящим в Европейский Союз и НАТО.

Россия Беларусь Александр Лукашенко интеграция новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость ««На хрена нужен такой союз?!» Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:56
Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть
13:35
На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства
13:30
"Наша добрая воля, мы не конфликтуем": в России объяснили, почему вернули корабли Украине
13:26
"На хрена нужен такой союз?!" Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля
12:59
Россия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео Фото Видео
12:40
Под Николаевом загорелся пригородный поезд с пассажирами: опубликованы фото
12:20
"Птичкопад" в России: под Рязанью рухнул новейший российский дрон
12:00
Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи - фото Видео
11:55
"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина
11:52
Гороскоп на День студента 2019: кого попытаются задеть за живое
11:35
У "миролюбивого" Путина заметили "подвох" в словах "русофоба" Климкина Видео
11:26
В Ивано-Франковске скандального бизнесмена облили фекалиями Фото
11:10
Подделка документов: НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Святаша
10:51
Эксперт рассказала, можно ли украинских мигрантов заставить вернуться домой
10:39
Дела Майдана: адвокаты семей Небесной сотни потребовали созвать Раду
10:25
Гибель двоих заробитчан в Польше: стали известны новые подробности
10:25
Зимний маникюр 2020: модный новогодний маникюр, скандинавские мотивы и мраморные ногти - 46 фото Фото
10:23
Оказалось, что Трамп "срать хотел" на Украину мнение
10:00
Эксперт оценил, насколько Украина зависит от российского газа
09:52
"Ху*ло сцыт даже в Бразилии": в Сети стебутся над фото Путина с бразильским спецназом
09:21
Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса
09:11
"90-е отдыхают": появились подробности взрыва в общежитии в Киеве Фото Видео
08:55
Курс доллара продолжит падение: аналитик дал прогноз на неделю
08:50
Шум-гам из-за одного беса, или Почему Вятровича не хотят пускать в Раду мнение
08:37
Климкин назвал успехи Путина на Донбассе
08:10
"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России Видео
07:27
Россия возвращает Украине захваченные корабли: у Зеленского заявили о завершающем этапе
06:57
США погрязли в киевских интригах мнение
06:33
Выбросьте немедленно: эти ТОП-4 вещи "пожирают" здоровье и притягивают в дом нищету
06:01
Тарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газ
06:01
Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство Фото
05:37
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: андеркат, канадка и британка - фото Фото Видео
05:04
Гороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетов
04:19
"Иди к еб*ной матери": Москаль рассказал, почему послал журналиста "на х*й" Видео
03:41
Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь
03:15
"Жирные сиськи, жирная жопа": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
02:30
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:49
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
01:34
Названы ухудшающие зрение продукты питания
01:09
Экс-политтехнолог сказал, кто сдал Донбасс
00:53
Ученые разработали диету для защиты от гриппа
00:25
17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства Видео
00:16
В Калифорнии жертвами стрельбы стала целая семья
16 ноября, суббота
23:54
"Горите в аду": прокурор гневно отреагировал на увольнение из Генпрокуратуры
23:28
В Киеве в общежитии прогремел взрыв: есть погибшие Фото
23:01
В Словакии задержали украинцев с партией янтаря на полмиллиона евро
22:35
Укрзализныця добавила поезда на Новый год: известны направления
22:07
Собчак обвинили в экстремизме из-за слов о Крыме
21:45
"Бандитское похищение": адвокат рассказал о задержании банкира Гриценко
21:23
Кабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять