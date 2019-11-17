"На хрена нужен такой союз?!" Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля

Военного альянса с РФ тоже не будет, пообещал Александр Лукашенко. / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее разразился угрозами в адрес Европы, возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией, - Главред). Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - сказал Лукашенко журналистам, передает Интерфакс.

"Извините, на хрена нужен тогда такой союз", - добавил президент Беларуси.

Он также заверил, что не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету Беларуси. Также, по словам Лукашенко, Беларусь не собирается создавать с Россией военный альянс.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада, - Главред). Никогда этого не будет", - сказал он.

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Напомним, ранее в Беларуси стали искать отговорки для отсрочки углубления интеграции с Россией.

В свою очередь, эксперт-международник Юрий Смелянский считает, что в случае, если Россия окончательно совершит поглощение Беларуси, то получит прямой выход к странам, входящим в Европейский Союз и НАТО.