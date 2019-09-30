Эксперт рассказал, какими проблемами чревато поглощение Россией Беларуси

Флаги Беларуси и России / УНИАН

В случае, если Россия окончательно совершит поглощение Беларуси, то получит прямой выход к странам, входящим в Европейский Союз и НАТО.

Соответствующее мнение в материале для портала ЗН эксперт-международник Юрий Смелянский. Он полагает, что властям Украины необходимо оценивать планы Кремля на поглощение с Беларусью, как минимум, с трех точек зрения.

Во-первых, если экономическое сотрудничество будет становиться все теснее и теснее, то Минск окончательно лишится суверенитета.

Во-вторых, в случае поглощения Россией Беларуси Украина дополнительно получит 1084,2 километра очень небезопасной границы.

В-третьих, будучи в тесном интеграционном процессе с РФ, Беларусь не сможет рассматриваться как дружественное / нейтральное государство.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко "попер буром" и выдвинул требование России - "Не наклонять Беларусь". До этого сообщалось о том, что Кремль перебросил на земли Минска ракеты-"Искандеры" и сотни бойцов.

