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Эксперт рассказал, какими проблемами чревато поглощение Россией Беларуси

30 сентября 2019, 12:43

По мнению эксперта, в случае, если Москва окончательно схарчит Минск, то перед Украиной встанут громаднейшие проблемы.

Флаги Беларуси и России / УНИАН

В случае, если Россия окончательно совершит поглощение Беларуси, то получит прямой выход к странам, входящим в Европейский Союз и НАТО.

Соответствующее мнение в материале для портала ЗН эксперт-международник Юрий Смелянский. Он полагает, что властям Украины необходимо оценивать планы Кремля на поглощение с Беларусью, как минимум, с трех точек зрения.

Во-первых, если экономическое сотрудничество будет становиться все теснее и теснее, то Минск окончательно лишится суверенитета.

Во-вторых, в случае поглощения Россией Беларуси Украина дополнительно получит 1084,2 километра очень небезопасной границы.

В-третьих, будучи в тесном интеграционном процессе с РФ, Беларусь не сможет рассматриваться как дружественное / нейтральное государство.

Напомним, ранее президент Александр Лукашенко "попер буром" и выдвинул требование России  - "Не наклонять Беларусь". До этого сообщалось о том, что Кремль перебросил на земли Минска ракеты-"Искандеры" и сотни бойцов.
 

Россия НАТО Беларусь интеграция поглощение флаг ЕС Украина
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