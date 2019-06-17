Беларусь щелкнула Россию по носу переименованием украинских городов

Киев и Львов переименовали на табло в Минске / Радио Свобода

Белорусы спокойно сменили написание двух важнейших городов Украины – Киева и Львова: Kiev на Kyiv, а Lvov на Lviv.

Новое написание уже можно увидеть в Национальном аэропорту "Минск" (Беларусь). Таким образом, соседняя страна присоединилась к украинской кампании #KyivNotKiev, пишет Радио Свобода.

Транслитерацию названий городов поменяли по стандартной процедуре, проинформировав об этом МИД Беларуси.

Ранее в США название столицы Украины – Киева – изменили с Kiev на Kyiv. Такое решение принял Совет США по географическим названиям. В международную базу изменения внесли 17 июня.

А вот в России отказались признавать переименование Киева в США. Россияне упирали на то, что в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина "О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц", на территории России принято написание Киева на латинице как "Kiev".