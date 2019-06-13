"Киев основал Куй" и "Поздравляю, куевляне": США переименовали Киев

США переименовали Киев / Фото: Reuters

В США название столицы Украины – Киева – изменили с Kiev на Kyiv.

Соответствующее решение принял Совет США по географическим названиям. В международную базу изменения внесут 17 июня, пишет посольство Украины в Вашингтоне в Facebook.

При этом украинские дипломаты назвали решение США "чрезвычайно важным".

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок, чтобы исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", – написано в сообщении посольства.

Читайте такжеКонституционный суд занялся делом о переименовании УПЦ МПВ то же время в комментариях к новости пользователи разделились во мнении: одни считают это однозначной победой, а другие – не видят в происходящем смысла. По мнению противников переименования, новый вариант названия столицы читается неоднозначно и в чем-то обидно.

"Спасибо! Такими маленькими шагами становится наша настоящая самостоятельность!" – уверен пользователь Жизнь без рам.

"Спасибо и поздравляю!" – написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"О це ж перемога", – отметил Глеб Серёгин.

"Поздравляю, куевляны", – шутит Elena Ivanova

"По легенде город основал не Кий", – подчеркнул Evgen Pylypko.

На что в ответ получил от Ивана Гуцула: "Понятно, что Куй) Это очень хорошо в патруотично".

"Кий (Кый). То ''мокши'' все перекручивают (не Мазэпа, а Мазепа. НЕ Сирко, а Серко)", – пояснил Evgen Pylypko.

Ранее в Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна. Это первая улица в столице, которая носит имя американского политика.