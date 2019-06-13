В России отказались признавать переименование Киева в США

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В Москве представители Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) наотрез отказались изменять написание украинской столицы на латинице с Kiev на Kyiv.

Такое сообщение опубликовало агентство ТАСС. В Росреестре заявили, что решение совета США по географическим наименованиям "не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе РФ".

Россияне упирали на то, что в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина "О написании названий государств — бывших республик СССР и их столиц", на территории России принято написание Киева на латинице как "Kiev".

Напомним, ранее Совет США по географическим названиям вынес официальное решение о том, что написание столицы Украины на латинице изменяется с Kiev на Kyiv.

