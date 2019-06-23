Россия перебросила в Беларусь Искандеры и сотни бойцов: детали бряцанья оружием

Российская техника в Орше / Алена Талстая / Рух Солідарності "Разом"

В Беларусь перебрасываются подразделения, оружие и военная техника из Западного военного округа (ЗВО) российской армии.

По официальным данным, российские армейцы якобы должны участвовать в параде 3 июля в Минске, сообщает портал InformNapalm.

Согласно имеющейся информации, вечером 20 июня в городе Орша зафиксировали эшелон с российской военной техникой (бронетранспортеров БТР-82А) - неподалеку от Оршанского ж/д вокзала.

Кроме того, для участия в параде в Беларусь россияне перебросили войска из 4-й Кантемировской дивизии и 27-й Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.

Также известно, что РФ отправила в Беларусь оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер 112-й ракетной бригады.

Напомним, ранее Россия неоднократно бряцала оружием у границ Украины и закончила переброску подразделений в аннексированный Крым.