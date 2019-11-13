"Чтобы демократия вас не похоронила": Лукашенко разразился угрозами в адрес Европы

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил свой первый визит в Европу за долгие годы. Во время официального визита в Вену белорусский лидер заявил об опасности демократии.

По словам Лукашенко, демократический строй несет угрозу во время миграционного кризиса.

"Зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - заявил президент Беларуси, передает Deutsche Welle.

При этом он отметил, что бизнесменам не мешают "авторитаризм и диктатура".

"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?" – отметил Лукашенко.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении посетить с официальным визитом Австрию и Латвию.