"Чтобы демократия вас не похоронила": Лукашенко разразился угрозами в адрес Европы

Президент Беларуси уверен, что диктатура не мешает бизнесменам.
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил свой первый визит в Европу за долгие годы. Во время официального визита в Вену белорусский лидер заявил об опасности демократии.
По словам Лукашенко, демократический строй несет угрозу во время миграционного кризиса.
"Зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила", - заявил президент Беларуси, передает Deutsche Welle.
При этом он отметил, что бизнесменам не мешают "авторитаризм и диктатура".
"Меня многие упрекают - у вас, мол, авторитаризм и диктатура. А я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?" – отметил Лукашенко.
Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении посетить с официальным визитом Австрию и Латвию.