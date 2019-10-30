  1. Главная
  3. Мир

"Рубить окна": Лукашенко назвал главную задачу президента со времен Петра І

30 октября 2019, 17:22

Президент Беларуси заявил, что на данном этапе приходится достигать новых договоренностей.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить с официальным визитом Австрию и Латвию. По словам белорусского лидера, поездки обусловлены необходимостью "прорубать окна" в Европу.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - цитирует президента Беларуси агентство БелТА.

Кроме того, он указал, что со времен Петра І дело президента заключается в том, чтобы "прорубить окно туда, куда мы считаем нужным".

"А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что необходимо "на покой отправлять или еще куда-нибудь" начальников, которые не хотят идти по стопам президента.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отреагировал на переброску вооружения США в Литву, заявив, что белорусская армия готова к подобным "кулакам".

Беларусь Литва Австрия Александр Лукашенко
Сейчас вы просматриваете новость «"Рубить окна": Лукашенко назвал главную задачу президента со времен Петра І». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:42
Гороскоп на Хэллоуин 2019: кого подкосят вести, а кто может попасть на деньги
17:25
В водительское удостоверение будут вписывать группу крови
17:22
"Рубить окна": Лукашенко назвал главную задачу президента со времен Петра І
17:21
"Клетка отстой и балерина старая": Волочкова учудила и нарвалась на хейтеров
17:10
Стало известно, куда Рябошапка передал на расследование дела по расстрелам на Майдане
16:54
"Вывести войска": генсек НАТО сделал жесткое заявление в адрес РФ
16:53
"Большая проблема - тупые головы": политолог оценил плюсы и минусы двойного гражданства в Украине
16:46
Давно ждали: в Нафтогазе рассказали, что будут делать после разрешения Дании на Северный поток-2 Видео
16:10
Полмиллиона долларов наличными: СБУ в Харькове задержала на взятке чиновника Фото
15:49
Разведение войск в Золотом: обнародовано видео с места событий Видео
15:49
"Это только начало": Ксения Мишина без лишнего белья завела сеть откровенным фото Видео
15:40
"Желтый" режим в зоне ООС на Донбассе: специальные полномочия силовиков и ограничения для граждан
15:37
Есть несколько выходов из кризисной ситуации с Луганской ТЭС - эксперт
15:35
Столтенберг рассказал, почему НАТО будет сопротивляться агрессии РФ в Черном море
15:17
"Взрезали череп, как арбуз": подробности лечения Заворотнюк шокировали сеть
15:10
"Не было другого выхода": Венгрия заблокировала решение НАТО по Украине
15:02
Распятый мальчик: российская пропагандистка Симоньян оправдалась за фейк Видео
14:54
Дания капитулировала перед Северным потоком-2 Видео
14:26
"Агрессия Киева": боевики "ЛНР" объявили военные "учения"
14:15
Рада переименовала Переяслав-Хмельницкий
14:05
Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны дали обьяснение
14:00
Джокер, скелет и дикий зверь: как сделать легкий макияж на Хэллоуин и его цена Фото Видео
13:57
Из разговора Трампа и Зеленского вырезали важные фразы - New York Times
13:52
Путин обсудит с Орбаном транзит газа в обход Украины – Rzeczpospolita
13:48
Пьяная членкиня Единой России из Украины устроила дебош на рейсе в Израиль Видео
13:42
Не 5 чувств, а 9: эксперты назвали все чувства человека Видео
13:29
Гонтарева рассказала, почему не будет судиться с Коломойским
13:27
Венгрия усложняет украинцам проезд в ЕС: чего испугалась Европа
13:06
В Раде подрались нардепы от ОПЗЖ и Слуги народа: инцидент попал на камеру Видео
12:51
Кого Максим Фадеев лишил авторских прав после ликвидации Malfa: назвали имена
12:45
Зеленский назвал три этапа достижения мира на Донбассе
12:45
Подморозит до -7: синоптик рассказала, чего ждать от погоды на завтра Видео
12:28
В Раде "накапали" на 5 канал из-за требовавшего лишать жителей Донбасса гражданства телеведущего Видео
12:24
Нормандский формат: в России назвали сроки проведения саммита
12:24
"Бедные и дурные": почему Украина до сих пор зависит от газовых подачек РФ – эксперт Видео
12:04
"А путёвку в ГУЛАГ дали?": в оккупированном Крыму детей приняли в комсомольцы Фото
11:57
Обмен пленными: Украина и Россия готовятся к новому этапу
11:46
Фадеев разогнал всех исполнителей лейбла Malfa: что случилось Видео
11:32
"Живодеры, жлобство": Дочь Поляковой разгневала рекламой бутика шуб Фото
10:54
Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ Видео
10:18
Новый скачок цен: украинцев предупредили о подорожании популярного вида мяса
10:17
Вовращаться - плохая примета: рецензия на фильм Терминатор: Фатум Видео
10:14
Дом дракона: НВО выпускает другой сериал вместо закрытого
09:55
Гороскоп на сегодня: трем знакам Зодиака грозят моральные удары
09:48
Израиль закрыл дипмиссию в Украине: что случилось
09:48
Динамо - Шахтер: анонс матча Кубка Украины, где смотреть, оценки букмекеров
09:30
Дом дракона: что будет в новом сериале вселенной Игры престолов
09:28
Дело Маркива: в Италии снимут фильм об осужденном к 24 годам тюрьмы бойце НГУ
09:00
Сериал СидорЕнки-СидОренки 3 и 4 серия смотреть онлайн 29-10-2019 Видео
08:58
Kyiv Not Kiev: еще одно авторитетное издание удалось "перевоспитать"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять