"Рубить окна": Лукашенко назвал главную задачу президента со времен Петра І

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить с официальным визитом Австрию и Латвию. По словам белорусского лидера, поездки обусловлены необходимостью "прорубать окна" в Европу.

"Австрия, Латвия и другие страны - это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того - кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги", - цитирует президента Беларуси агентство БелТА.

Кроме того, он указал, что со времен Петра І дело президента заключается в том, чтобы "прорубить окно туда, куда мы считаем нужным".

"А следом должны пойти те, кто должен продавать свою продукцию, кто должен там покупать и так далее. Вот моя задача", - заявил Лукашенко.

Также он отметил, что необходимо "на покой отправлять или еще куда-нибудь" начальников, которые не хотят идти по стопам президента.

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отреагировал на переброску вооружения США в Литву, заявив, что белорусская армия готова к подобным "кулакам".