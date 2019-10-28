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"Никогда такого не было": Лукашенко запаниковал и пригрозил США

28 октября 2019, 15:21

Президент Беларуси заверил, что армия готова к подобнім "кулакам".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на переброску вооружения США в Литву. По его словам, белорусская армия готова к подобным "кулакам".

"Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин – это просто смешно против белорусской армии. Мы же, как я часто говорю, четыре модернизации своей армии провели, и мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы не дай Бог сможем столкнуться", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

При этом он указал, что страна готова к такому развитию событий.

"Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять", - заявил президент Беларуси.

В то же время, он заверил, что страна просто обязана ответить на подобную выходку США.

"Никогда такого не было. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. И это, во-первых. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием", - подытожил Лукашенко.

Напомним, что ранее глава белорусского государства Александра Лукашенко заявил об ухудшении обстановки на границе.

США Беларусь Литва танки Александр Лукашенко
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