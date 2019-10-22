"Все мы – воины!": Лукашенко разошелся из-за опасности на границах Беларуси

Александр Лукашенко / УНИАН

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что ситуация возле границ вверенной ему страны накаляется.

Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы белорусского лидера.

"Вместо пояса добрососедства, который мы предлагаем, вырисовывается дуга нестабильности. И в этой ситуации вы должны сделать все, чтобы даже не дать повода деструктивным силам разрушить мир, созданный на этой земле", – заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, что в случае агрессии против Беларуси "все мы – воины элитного подразделения, и наша задача – быть впереди всех подразделений, чтобы защитить страну, отечество и граждан".

Напомним, ранее Владимир Зеленский и Владимир Лукашенко на Житомире чокнулись стаканами и развеселили зал. Позднее Лукашенко сделал новое странное заявление о "нашей России".