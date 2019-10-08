"Каждую пятницу я в говно": Лукашенко высмеяли за странную походку

Александр Лукашенко / Reuters

Президента Беларуси Александр Лукашенко, который во время своего визита перепутал Украину и Российскую Федерацию, вызвал недоумение своим поведением в Ереване. Так, белорусский лидер еще 1 октября посетил саммит ЕАЭС.

Так, belsat в своем Instagram-аккаунте опубликовали ролик, на котором Лукашенко спускается по трапу самолета. На видео президент Беларуси с большим трудом идет по ступенькам, при этом придерживается рукой за перила. Кроме того, Лукашенко немного даже пошатывает после перелета.

Пользователи соцсети сразу же предположили, что "бацька" перебрал с алкоголем во время перелета: "Каждую пятницу я в говно", "Сто грамм для храбрости в самолете лететь же))", "Забыл шкваркай закусить", "бухой пистааа", "Пузырьки от шампусика сознание помутили", "Президент ведь можно и бухнуть, а что такого", "Стабильнасть зашаталась", "После стакана)", "Ну боится летать человек. Удвоил дозу...". Кроме того, некоторые даже вспомнили Бориса Ельцина: "Ельцин в конце тоже так из самолета выползал", а некоторые предположили, что "кокс не пошел".

Напомним, что ранее в сети появилось забавное видео с первой встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского на втором Форуме регионов стран.