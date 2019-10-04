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"Неужели я Владимир Владимирович сказал?": Бацька оговорился, выступая с Зеленским

4 октября 2019, 15:51

Президент Украины намекнул, что белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам.

Зеленский, Лукашенко
Владимир Зеленский встретился с Александром Лукашенко / president.gov.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время своего выступления на Втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире допустил оговорку.

Он сказал "регионов России" вместо "регионов Украины", причем на оговорку моментально отреагировал сидевший рядом на сцене президент Владимир Зеленский.

"Украины", - поправил Лукшенко Зеленский.

"Я испугался. Думаю, неужели я Владимир Владимирович сказал", - отреагировал Лукашенко.

"Слава Богу, нет", - резюмировал Зеленский.

Отметим, что Зеленский во время своего выступления намекнул, что белорусы ближе к украинцам, чем к россиянам.

Читайте также"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу"Я только что подумал, к кому все же... я ни в коем случае не хочу никого делить... ближе белорусы - к россиянам, или к украинцам? Знаете, почему такая идея пришла? Я отвечу. Я понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях почетных гостей из Беларуси", - подчеркнул он.

В свою очередь Лукашенко обратил внимание на то, что в зале очень много журналистов.

"Они точно мое заявление растолкуют, будто мы против России или Китая настроены", - сказал Лукашенко.

В ответ Зеленский подчеркнул: "А вы не стесняйтесь".

При этом Лукашенко парировал: "Я вас за язык не тянул. Я не стесняюсь. Вы не думайте, что только там (в России, – ред.), будут нас прессовать. Но и там, на Западе, не очень это воспримут".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов.

Беларусь Владимир Зеленский Александр Лукашенко Украина
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