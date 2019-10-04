Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский впервые встретились в Житомире / Офис президента

В Житомире во время второго форума регионов Украины и Беларуси предприятия двух стран подписали контракты на более чем полмиллиарда долларов.

К такому решению пришли по итогам заседания украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

"Беларусь - очень важный торговый партнер Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира (после Китая, России, Германии и Польши). Для нас очень важно, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее 8 млрд долл. США. Уверен, что и сегодняшнее заседание Совета станет существенным шагом вперед в расширении объемов взаимной торговли и номенклатуры нашего экспорта", - сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

Отметим, что год назад на первом форуме сумма составляла всего 100 миллионов долларов.

Ранее началась встреча Зеленского и Лукашенко, онлайн-трансляция.