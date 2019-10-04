Началась встреча Зеленского и Лукашенко, онлайн-трансляция

Владимир Зеленский встретился с Александром Лукашенко / president.gov.ua

В пятницу днем, 4 октября, началась встреча президента Владимира Зеленского с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Встреча стартовала в Житомире около 11:00.

Перед началом общения главы государств пожали друг другу руки, попозировали на камеры, а потом сели в кресла и начали общаться.

Лукашенко заявил Зеленскому: "Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами"

Встреча Зеленского и Лукашенко: онлайн-трансляция

Ранее СМИ писали, что Александр Лукашенко посетит украинское государство 4 октября и встретится с Владимиром Зеленским в Житомире на II Форуме регионов Украины и Беларуси.