Бацька захотел в Украину: Лукашенко и Зеленский встретятся в Житомире

Лукашенко приедет в Украину 4 октября / Reuters

В пятницу, 4 октября, в Украину приедет президент Беларуси Алесандр Лукашенко, который ранее пожаловался на нерешенные с Порошенко вопросы.

По информации, президенты Лукашенко встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире на II Форуме регионов Украины и Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

К слову, II Форум регионов Украины и Беларуси будет проходить в пятницу, 4 октября, в Житомире. Александр Лукашенко принял приглашение поучаствовать в его работе от Владимира Зеленского еще в середине июля.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что войну на Донбассе удастся остановить только при помощи США.

"США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", — сказал Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом в Минске.

Он выразил "абсолютную убежденность", что на данный момент без участия Вашингтона "этот конфликт урегулировать не получится".

Читайте такжеВнесли большой вклад: в "ДНР" поддели Лукашенко из-за миротворцевТакже ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отличился шуткой о том, что на танке в Киев не приедет, разве только что на тракторе.

Глава Беларуси во время встречи с украинскими журналистами в Минске в четверг вспомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предполагали, что после нападения РФ, придется воевать и с Беларусью.