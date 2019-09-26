Лукашенко отличился шуткой о вьезде в Киев на танках

Александр Лукашенко пошутил о походе в Киев на тракторе / фото: udf.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко отличился шуткой о том, что на танке в Киев не приедет, разве только что на тракторе.

Глава Беларуси во время встречи с украинскими журналистами в Минске в четверг вспомнил, как экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предполагали, что после нападения РФ, придется воевать и с Беларусью.

"Они утверждали, что с территории Белоруссии Украина будет атакована и придется на два фронта воевать. Вы знаете мою позицию: я шутя тогда сказал, вы знаете, что на танке я в Киев не приеду. Если приеду, то только на тракторе. Мы с самого начали заняли миролюбивую позицию", - сказал Лукашенко.

Отметим, что Лукашенко до этого подтвердил готовность своей страны принять участие в урегулировании на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Ранее Лукашенко ответил, вернется ли Крым в Украину.