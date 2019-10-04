"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу

В Житомире устроили акции протеста возле здания областного музыкального драматического театра, где проходит Второй форум регионов Украины и Беларуси с участием президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко.

В частности, одна группа активистов протестовала против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу. Они держали в руках плакаты "Нет капитуляции!". Некоторые из них в знак протеста зажгли файеры.

Еще одна акция протеста была посвящена защите свободы слова. Участники протеста держали в руках баннеры с лозунгами "ЗЕ против свободы слова!". У некоторых участников акции заклеены рты.

Напомним, накануне Владимир Зеленский записал специальное видеообращение, в котором детально высказался о своей позиции по грядущим переговорам в "нормандском формате", формуле Штайнмайера и дальнейших шагах, которые предпримет официальный Киев по урегулированию военного конфликта на Донбассе.