"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал

Александр Лукашенко и Владимир Зеленский обменялись шутками / Офис президента

В сети появилось забавное видео с первой встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского на втором Форуме регионов стран.

На видео, которое опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале, видно, как Зеленский и Лукашенко после речи спикера о достигнутых сторонами договоренностях чокнулись стаканами с водой и обменялись шутками.

"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский.

"Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко попросил у Зеленского поддержки.