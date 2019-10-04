"Что поставили, то и пьем": Зеленский и Лукашенко чокнулись стаканами и развеселили зал

Встреча президентов прошла в дружелюбной обстановке и без шуток не обошлось.
В сети появилось забавное видео с первой встречи президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского на втором Форуме регионов стран.
На видео, которое опубликовал портал Depo на своем YouTube-канале, видно, как Зеленский и Лукашенко после речи спикера о достигнутых сторонами договоренностях чокнулись стаканами с водой и обменялись шутками.
"И за это мы пьем водичку", - сказал Зеленский.
"Что поставили, то и пьем", - добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко попросил у Зеленского поддержки.