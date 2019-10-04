"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержки

Встреча Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским / president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящего в Житомире, обратился за помощью к Украине.

Белорусский лидер призвал Украину помочь его стране развить отрасль ракетостроения.

"Мы сегодня, наверное на злобу дня, занялись ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Пожалуйста, вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два. А мы придем с тем продуктом, товарами и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда не развивалось у вас, но очень нужно", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЛукашенко отличился шуткой о въезде в Киев на танкахТакже Лукашенко предложил продолжать практику создания совместных украинско-белорусских предприятий.

"Если мы с кем-то в Украине имеем совместное предприятие, то и с другой стороны это немаленькое предприятие. Пусть это девять-десять совместных предприятий, но они имеют огромную валовую продукцию. Это – огромные предприятия. И этим путем мы готовы идти, и с президентом подтвердили в наших переговорах. Мы и дальше будем создавать совместные предприятия", - добавил лидер Беларуси.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Александр Лукашенко оговорился, выступая на форуме в Житомире с Владимиром Зеленским.