Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе

Станислав Шушкевич

Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, что если Россия прекратит поставки оружия боевикам на Донбасс, это станет решением проблемы на востоке Украины.

"Не надо искать нигде виноватых – достаточно будет Владимиру Владимировичу Путину перестать поставлять оружие на Донбасс, и это будет гораздо лучше, чем "нормандская четверка" и минские соглашения", – подчеркнул Шушкевич в интервью gazeta.ru.

Он также скептически оценил результаты недавней "нормандской встречи" в Париже.

"Не вижу просвета после парижской встречи, фактически договорились еще об одной встрече", – добавил Шушкевич.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся до 31 декабря 2019 года.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку Путину, если РФ вернет Украине Крым.