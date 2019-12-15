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Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе

15 декабря 2019, 20:20

Нет просвета после парижской встречи, подчеркнул СТанислав Шушкевич.

Шушкевич Станислав
Станислав Шушкевич

Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, что если Россия прекратит поставки оружия боевикам на Донбасс, это станет решением проблемы на востоке Украины.

"Не надо искать нигде виноватых – достаточно будет Владимиру Владимировичу Путину перестать поставлять оружие на Донбасс, и это будет гораздо лучше, чем "нормандская четверка" и минские соглашения", – подчеркнул Шушкевич в интервью gazeta.ru.

Он также скептически оценил результаты недавней "нормандской встречи" в Париже.

"Не вижу просвета после парижской встречи, фактически договорились еще об одной встрече", – добавил Шушкевич.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся до 31 декабря 2019 года.

Также ранее Владимир Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку Путину, если РФ вернет Украине Крым.

Донбасс Россия Станислав Шушкевич Украина
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