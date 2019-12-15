Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе

Нет просвета после парижской встречи, подчеркнул СТанислав Шушкевич.
Бывший председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил о том, что если Россия прекратит поставки оружия боевикам на Донбасс, это станет решением проблемы на востоке Украины.
"Не надо искать нигде виноватых – достаточно будет Владимиру Владимировичу Путину перестать поставлять оружие на Донбасс, и это будет гораздо лучше, чем "нормандская четверка" и минские соглашения", – подчеркнул Шушкевич в интервью gazeta.ru.
Он также скептически оценил результаты недавней "нормандской встречи" в Париже.
"Не вижу просвета после парижской встречи, фактически договорились еще об одной встрече", – добавил Шушкевич.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся до 31 декабря 2019 года.
Также ранее Владимир Зеленский заявил, что готов 100 раз пожать руку Путину, если РФ вернет Украине Крым.