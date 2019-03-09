"Показуха": экс-лидер Беларуси назвал цель встреч Лукашенко с Путиным

Белорусское государство превращается в колонию России, полагает бывший чиновник.
Первый председатель парламента Беларуси Станислав Шушкевич считает, что встречи белорусского президента Александра Лукашенко с главой Российской Федерации Владимиром Путиным являются показухой, чтобы "восславить их обоих".
В Беларуси продолжается насильственная русификация, страна превращается в колонию РФ, написал экс-чиновник в блоге на Обозревателе.
Шушкевич полагает, что белорусский и российский лидеры злоупотребляют государственными деньгами.
"Лукашенко невежда в области экономики, и он это неоднократно подтверждал. А все его встречи с Путиным — это показухи, чтобы восславить их обоих", — отметил экс-лидер Беларуси.
По его словам, "мало того, что они на лыжах катаются и "принимают холодный душ", так еще гоняют туда-сюда самолеты и систему обслуживания". "Это недобросовестное правление и злоупотребление государственными расходами", — подчеркнул он.
Ранее дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко выразил мнение, что Владимир Путин агрессивно поглощает Беларусь, а Александр Лукашенко пытается сохранить в своей стране личную власть.