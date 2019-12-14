В России депутат подарил чиновникам вазелин после провала проекта

Депутат подарил вазелин нижегородским чиновникам / Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы РФ и экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов вручил баночку вазелина главе администрации Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы, проект которой был реализован с существенной задержкой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу депутата, строительство учебного заведения в поселке Гидроторф затянулось на два года.

Завершение работ чиновники постоянно откладывали, поэтому все-таки открыть удалось лишь в декабре 2019 года.

На открытии учреждения Булавинов выступил с речью.

По словам парламентария, он обращался в прокуратуру, чтобы процесс строительства прошел быстрее.

"Понимая, что скоро сюда может приехать губернатор Нижегородской области, хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать и сроки, и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина", — сказал Булавинов на открытии школы.

Депутат Госдумы подытожил, что подаренное средство главе района может пригодиться.

Напомним, скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который еще в сентябре мечтал о присоединении к РФ Украины и Беларуси, решил, что лучше все же будет "уничтожить Украину". Рупор Кремля считает, что Киев "заражает" США.

Ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил переманивать украинцев в Россию. Кроме того, Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Владимиром Зеленским.