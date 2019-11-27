"Заражает Америку": "старый имперский маразматик" Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Жириновский снова угрожает Украине / Vesti-ua.net

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который еще в сентябре мечтал о присоединении к РФ Украины и Беларуси, решил, что лучше все же будет "уничтожить Украину". Рупор Кремля считает, что Киев "заражает" США.

Неадекватные угрозы Жириновский озвучил в Twitter.

"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня - это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку", – написал в соцсети одиозный политик и заявил, что Россия якобы не собирается это терпеть.

"Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - добавил лидер ЛДПР.

В соцсети без энтузиазма восприняли очередной поток сознания Жириновского и посоветовали политику провериться у психиатра.

"Справку от психиатра покажите, иначе на работу не приходите!", - написал пользователь youreach63.

"Статья 280 ч. 2 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. До 5 лет лишения свободы Статья 354 ч. 2 УК РФ. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. До 5 лет лишения свободы", - добавил Филипп Джей Рай.

"Старый имперский маразматик. Обломитесь", - прокомментировали пост Жириновского на Армія.FM.

Напомним, ранее лидер ЛДПР и депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский предложил переманивать украинцев в Россию. Кроме того, Жириновский в порядке маразма приветствовал "развал" Украины Владимиром Зеленским.