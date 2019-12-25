"Формальность": в Кремле сделали наглое заявление о Беларуси

Дмитрий Песков / ТАСС

Спикер президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказался об объединении с Беларусью. По его словам, Владимир Путин и Александр Лукашенко уже якобы согласовали дорожную карту по созданию союзного государства.

"Отдельная встреча Путина и Лукашенко до Нового года не проговаривалась. Они могут принять любое решение, которое необходимо для продолжения работы. Подписание согласованных дорожных карт – это формальность. Главное, что они согласованы", – цитирует ТАСС глашатая Путина.

При этом он указал, что никой напряженности между Минском и Москвой нет.

"Остаются несогласованные вопросы, что не свидетельствует, что мы находимся в кризисной ситуации. Какие-то шероховатости есть и будут оставаться, но общий фон это не портит", – заявил Песков.

Кроме того, он указал, что "интеграция России и Беларуси позволит рассматривать продажу энергоносителей Минску на особых условиях".

В то же время, Песков считает, что "РФ не та страна, которая будет что-то навязывать силой", поэтому Минск может сами решать, где закупать энергоресурсы.

Как ранее сообщал Главред, президент Беларуси Александр Лукашенко пожаловался на Российскую Федерацию, заявив Москва прессует Минск и "завинчивает гайки".