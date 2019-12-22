В Минске на митинг за объединение с Россией никто не пришел

В Минске на митинг за интеграцию с РФ пришли только журналисты / Фото: скриншот из видео

В столице Беларуси Минске прошла акция в поддержку углубленной интеграции с Россией, на которую не пришли участники, а посетили ее только журналисты.

Как сообщает Радио Свобода, на Октябрьской площади собралось всего несколько человек.

Уточняется, что обращении о проведении митинга было направлено в Администрацию президента Александра Лукашенко еще 11 декабря. Лидер общественного объединения Бессмертный полк и организатор акции Валерий Драко заявил журналистам, что людей не было, поскольку не успели подать в исполком документы.

"Мы перегорели, – это раз. Мы увидели предупреждение об опасности массовых мероприятий, – это два. Если выводить народ – это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции", - пояснил Драко.

DW опубликовала видео с акции, на котором видно, что площадь была практически пуста.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители "левопатриотических общественных объединений" Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq — DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Ранее в Минске прошла массовая акция протеста против интеграции с Россией, которую предлагает президент Владимир Путин.

Напомним, Путин сделал громкое заявление о гражданах РФ, Украины и Беларуси.

Как сообщалось, экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе.