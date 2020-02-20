Пристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа

Вадим Пристайко / УНИАН

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что недавняя неудачная попытка конгрессменов от Демократической партии отправить в импичмент президента США Дональда Трампа ничуть повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном.

Соответствующее мнение руководитель МИД Украины озвучил в интервью американскому деловому телеканалу Bloomberg. Дипломату задали вопрос по по поводу того, что именно нужно для перезапуска отношений между США и Украиной.

"Нам не кажется, что эти отношения должны быть перезапущены. Можно считать, что Украина была втянута в эти дела, но мы уверены, что это не повлияло на двусторонние отношения", - заявил он.

Пристайко при этом подчеркнул, что официальный Киев рад тому, что процедура импичмента окончена.

"Мы надеемся, что никто не будет совать нос в наши выборы,Это то, что мы сами пытаемся делать — держаться подальше от ваших внутренних дел, от вашего избирательного процесса, особенно в год президентских выборов", - подытожил он.

Напомним, ранее, 6 февраля 2020 года, члены Сената США приняли решение оправдать президента Дональда Трампа по обеим статьям импичмента. За то, что президент виновен было отдано 48 голосов (все демократы + 1 республиканец) сенаторов, а невиновен - 52 голоса;