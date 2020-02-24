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"Хорватский сценарий": эксперт объяснил, что не так с планом по Донбассу

24 февраля 2020, 00:49

Дмитрий Снигерев напомнил, что Хорватия военным путем вернула часть территорий.

Донбасс
"Хорватский сценарий" для Донбасса / УНИАН

Совместное патрулирование Донбасса до сих пор широко обсуждается. По словам сопредседателя ИО Правое дело Дмитрия Снегирева, в Украине "хорватский сценарий" не получится повторить при тех условиях, что есть сейчас.

При этом он напомнил, что Хорватия сначала освободила военным путем четверть захваченных территорий и только после этого занялась внедрением мирного плана.

"Здесь предложена мирная интеграция, потому что хорваты понимают, что есть общая граница с Сербией, соответственно, военная операция приведет к многочисленным жертвам среди гражданских и военных. Что предлагается Хорватии? Международным сообществом Хорватии предлагается, первое: международная администрация, которая будет наделена всеми полномочиями и будет опираться на контингент миротворческих сил в количестве 5 тысяч человек. Второе: международная организация следит, выполняет условия демилитаризации оккупированных территорий. Это разоружение незаконных формирований. Третий пункт - организация выборов. И четвертый - организация совместного патрулирования, совместных полицейских сил, которые должны обеспечить проведение выборов", - объяснил эксперт в комментарии Апострофу.

При этом он указал, что выборы на оккупированных территориях Хорватии прошли спустя два года после полной очистки от милитаризированных формирований.

"А нам предлагают: давайте выставим совместное патрулирование на проблемном участке российско-украинской границы, за спиной этих совместных патрулей будет 40 тысяч участников незаконных вооруженных формирований из числа боевиков 1-го и 2-го армейского корпуса, не будет гражданской компоненты в виде временной администрации, опирающейся на военный контингент миротворцев, - и после этого мы проведем выборы", - отметил Снегирев.

Также он призвал власть серьезно подойти к вопросу выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил условие для старта процесса перехода ныне оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Киева и проведения местных выборов на Донбассе.

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