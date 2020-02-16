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Опыт Хорватии: Пристайко рассказал о совместных с боевиками патрулях на Донбассе

16 февраля 2020, 09:14

Вопрос совместных патрулей неоднократно затрагивался с самого начала Минского процесса.

Пристайко
Пристайко рассказал о совместных патрулях на Донбассе / УНИАН

Пример и опыт Хорватии будет взят во внимание во время обсуждения идеи о создании совместных патрулей на Донбассе при участии представителей Украины, временно оккупированных территорий и ОБСЕ, заявил в Мюнхене глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, вопрос совместных патрулей неоднократно затрагивался с самого начала Минского процесса, поскольку тема достаточно чувствительна, когда речь идет о возможности участия боевиков в этих патрулях.

"Мы решаем, как сделать так, учитывая опыт, например, Хорватии - как выйти на решение, чтобы в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории. Возможно, к тому времени, чтобы провести выборы", - сказал Пристайко, передает Укринформ.

Отметим, в соцсетях пишут, что у Хорватии совершенно другой опыт.

"Нехай спочатку Пристайко врахує, що у випадку Хорватії спочатку НАТО розбомбило Сербію, яка надалі не могла втручатись у внутрішні справи Хорватії", - пишет Сергей Пилипенко.

"Дурбас. Хорвати провели етнічні чистки", - пишет некто под ником Блукач.

"Это все равно что полиция буде с гопниками патрулировать улицы. они там не выходят с наркотического кумара что-ли? как такая дичь может в голову приходить....", - добавил еще один пользователь Сети.

"Як це!"рано чи пізно"ми що в них у заручниках!?чи у вас вибору немає, а ви нас вже перед фактом ставите,а хрен вам, і тим, з ким ви за нашими спинами домовились", - спросил некий Денис.

Напомним, ранее генерал-майор, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что освобождение Донбасса чисто военным путем (подобно тому, как собственные территории на Балканах освобождали власти Хорватии) изучается официальным Киевом, но такой вариант далеко не единственный.

"Мы изучали и изучаем опыт других стран, не только Хорватии. Хорватский вариант возможен, но это не значит, что он будет реализован, ведь наша война отличается от их войны, у нас иная ментальность и иные реалии. Однако вспомните, хорваты сначала укрепили свое государство, а потом решились на возвращение территорий при помощи союзников. Так что и нам прежде всего нужно сделать Украину сильной", - сказал Кривонос.

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