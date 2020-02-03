В СНБО раскрыли коварный план Путина насчет Украины и проекта Новороссия

Сергей Кривонос / УНИАН

В Кремле давно осуществляют переформатирование проекта Новороссия (по расколу юго-восточной части Украины), поэтому окончательно он и не исчезает из российской повестки дня.

Такое мнение высказал генерал-майор Сергей Кривонос, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины в интервью порталу Факты.

"Он переформатирован. Задача России, где славянского населения становится все меньше, заполучить 40 миллионов украинцев и вернуться к старым границам Российской империи, чтобы утвердиться как сверхдержава", - заявил он.

Читайте такжеРежиссер раскрыл, какой план в голове ПутинаПо мнению генерала Кривоноса, освобождение Донбасса чисто военным путем (подобно тому, как собственные территории на Балканах освобождали власти Хорватии) изучается официальным Киевом, но такой вариант далеко не единственный.

"Мы изучали и изучаем опыт других стран, не только Хорватии. Хорватский вариант возможен, но это не значит, что он будет реализован, ведь наша война отличается от их войны, у нас иная ментальность и иные реалии. Однако вспомните, хорваты сначала укрепили свое государство, а потом решились на возвращение территорий при помощи союзников. Так что и нам прежде всего нужно сделать Украину сильной", - подытожил он.

Напомним, ранее в СНБО Сергей Кривонос озвучил коварный план Кремля по расшатыванию ситуации и столкнуть украинцев лбами.