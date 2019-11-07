"Расшатать ситуацию": в СНБО озвучили коварный план Кремля

Сергей Кривонос / Украинская правда

Российской Федерация намерена захватить власть в Украине. Так, Москва пытается расшатать ситуацию и столкнуть украинцев лбами.

По словам заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса, Кремль проводит работу на международной арене, чтобы снизить поддержку Украины.

"Главная задача Кремля – расшатать ситуацию в Украине, чтобы потом сказать – уважаемые, вот вы на нас накладываете санкции за то, что мы агрессоры, а ведь они сами в своей стране не могут разобраться", - заявил Кривонос в интервью Апострофу.

При этом он не исключает, что Россия из-за санкций готовит сценарий гражданской войны.

"Мы должны понимать, что агрессию против нас совершила Россия, а мы – не враги друг другу. Но нас сталкивают лбами по поводу той же "формулы Штайнмайера", например", - объяснил замглавы СНБО.

Кроме того, он указал, что людей приучили не делать выводы, а верить тому, что навязывают. По его мнению, именно из-за этого украинцы верят в капитуляцию.

Также Кривонос считает, что Украина должна заниматься территориальной обороной.

"Они могут совершить против нас агрессию, но им потом крайне трудно будет удержать все под контролем. Поэтому для Кремля очень важно – как можно скорее поставить здесь марионеточное правительство, которое начало бы плясать под их дудку. Им будет еще проще добиться успеха, если они заранее сделают так, чтобы мы друг друга ненавидели. Мы должны как можно быстрее организовать реализацию программы пяти шагов", - подытожил представитель СНБО.

Напомним, что Киев присоединились к решению Евросоюза, которым продлены персональные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины.