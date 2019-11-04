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Украина следом за ЕС долбанула РФ санкциями: кто присоединился к удару

4 ноября 2019, 20:40

Выявленные активы участников санкционного списка замораживаются, а въезд физособ из списка – ограничивается.

Украина следом за ЕС долбанула Россию санкциями: кто присоединился к удару
Украина следом за ЕС долбанула Россию санкциями: кто присоединился к удару

Украина присоединились к решению Евросоюза, которым продлены персональные санкции в отношении 170 физических и 44 юридических лиц из России и Украины – до марта 2020 года.

Выявленные активы участников санкционного списка замораживаются, а въезд физособ из списка – ограничивается.

К санкциям также присоединились Норвегия, Черногория и Албания, отметил глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Страны – кандидаты (на вступление в ЕС – ред.) Черногория и Албания, страна-член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению. Они обеспечат соответствие национальной политики этому решению. Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", – говорится в официальном заявлении Могерини.

Отметим, что ранее в Норвегии призвали отменить санкции против РФ. Санкции против России можно считать бесполезными, подчеркнула Рагнхильд Вассвик.

Также правопопулисты в немецком Бундестаге требуют отменить санкции против России. Бернд Бауман уверен, что антироссийские санкции не достигли цели.

Напомним, в сентябре 2019 Евросоюз продлил санкции против РФ из-за агрессии в Украине. Ограничительные меры против РФ были продлены до 15 марта 2020 года.

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