"Друзья и соседи": в Норвегии призвали отменить санкции против РФ

В Норвегии призвали отменить санкции против РФ / eurasianews.md

Глава губернского совета административно-территориальной единицы Финнмарка Рагнхильд Вассвик призвала отменить санкции против России.

Как написала она в материале для издания iFinnmark, санкции против РФ можно считать бесполезными.

"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Конечно, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", – написала норвежский политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, ято правопопулисты в немецком Бундестаге потребовали отменить санкции против России.