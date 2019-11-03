"Друзья и соседи": в Норвегии призвали отменить санкции против РФ

Санкции против России можно считать бесполезными, подчеркнула Рагнхильд Вассвик.
Глава губернского совета административно-территориальной единицы Финнмарка Рагнхильд Вассвик призвала отменить санкции против России.
Как написала она в материале для издания iFinnmark, санкции против РФ можно считать бесполезными.
"Мы знаем россиян, мы сотрудничаем с ними, мы торгуем с ними. Мы задаем им и критические вопросы. Но здесь, на севере, мы воспринимаем россиян как друзей и соседей. Конечно, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", – написала норвежский политик.
Напомним, ранее сообщалось о том, ято правопопулисты в немецком Бундестаге потребовали отменить санкции против России.