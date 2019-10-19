Медведев обнаружил плюсы в антироссийских санкциях Евросоюза

Медведев порадовался санкциям против России / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время визита в Белград заявил, что антироссийские санкции ЕС стали позитивным процессом для российских и сербских аграриев.

"Санкции - это не очень хорошо, и рано или поздно это все закончится. Но если говорить о наших аграриях, я имею в виду и российских, и сербских, это хорошо. И они просят нас, чтобы такой режим сохранялся как можно дольше", - цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, экономические ограничения позволяют наращивать сотрудничество между двумя странами. Он добавил, что в России всегда были популярны сербские продукты, которые после введения санкций во многом заменили на рынке продовольствие из других европейских стран.

Как известно, Медведев прибыл в Сербию, где празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Вместе с членами российской делегации он посетил парад военной техники на аэродроме Батайница.

Напомним, ранее представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции. В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций против России.