Правопопулисты в немецком Бундестаге требуют отменить санкции против России

Правительство Германии призывают голосовать в Европейском совете против продления антироссийских санкций / facebook.com

Несмотря на то, что в Кремле уже нашли определенные плюсы в антироссийских санкциях, депутаты Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ) требуют отменить санкции против России. Об этом заявил первый секретарь фракции АдГ Бернд Бауман.

Бауман уверен, что антироссийские санкции не достигли цели и мешают политическому урегулированию украинского конфликта.

"Санкционная политика Евросоюза против России провалилась", - цитирует немецкого политика DW.

Бауман считает, что участие Берлина в санкциях противоречит интересам Германии, поскольку они "нанесли большой урон немецкой экономике" и стоили десятков тысяч рабочих мест. Кроме того, по его мнению, ранее хорошие отношения Германии и России "подорваны".

Представитель фракции АдГ призвал правительство Германии при первой же возможности голосовать в Европейском совете против продления санкций и компенсировать предприятиям "потери от политически мотивированного снижения оборота и прибыли".

Напомним, ранее представители нескольких фракций парламента Германии предложили ослабить антироссийские санкции. В свою очередь, немецкий канцлер Ангела Меркель отметила, что еще слишком рано говорить о возможной отмене санкций против России.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что антироссийские санкции либо сохранятся в том виде, в котором существуют сейчас, либо будут усилены. По его словам, вопрос о снятии санкций с РФ на данным момент не стоит. Об этом он заявил по результатам заседания Комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе.