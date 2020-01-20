В СНБО оценили вероятность силового освобождения Донбасса от боевиков

Сергей Кривонос / УНИАН

В Совете национальной безопасности и обороны Украины назвали условия для силового освобождения Донбасса.

С таким заявлением выступил замсекретаря СНБО Сергей Кривонос. В интервью порталу Радио Свобода. По его словам, ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария ", - заявил Кривонос.

Напомним, ранее Сергей Сивохо, советник секретаря СНБО Алексея Данилова, в деталях рассказал о том, кто способен стать надежным посредником в вопросе достижения мира на Донбассе.