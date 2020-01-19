"План свернули": в СНБО рассказали, почему в 2014 году ВСУ не защитили Крым

Укриана могла противодействовать захвату Крыма Россией

В 2014 году по политическим соображениям был свернут план по защите Крыма ВСУ от российской агрессии, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Было три этапа этого плана. Первый этап - когда непосредственно вошли передовые подразделения 25-й бригады. И через некоторое время должен был начаться второй этап. Но он не был реализован, так как не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план свернули", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

Кривонос считает, что до вооруженного сопротивления в Крыму дело бы не дошло, если бы со стороны Украины было четкое противодействие, а подразделения ВСУ на полуострове могли "удержать от безнаказанной дерзости войска Российской Федерации".

Заместитель секретаря СНБО рассказал, что многие военные части были ориентированы по этому плану, как противодействовать возможным попыткам захвата территории Украины.

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"В том числе и части ВДВ, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я воздушно-десантная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была у Вооруженных сил Украины", - пояснил он.

Кривонос добавил, что уже 31 января 2014 года Генеральным штабом началась отработка плана, который предусматривал противодействие захвату территории Украины.