Сивохо рассказал, кто может стать надежным посредником для мира на Донбассе

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо, советник секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова по вопросам реинтеграции Донбасса считает, что церковь может оказать надежные посреднические услуги в урегулировании военного конфликта на Донбассе.

"Церковь, естественно, как социальный институт, который присутствует по всем сторонам конфликта, имеет свой голос и всегда была помощницей и отличалась благотворительностью, миротворчеством. К примеру, Святогорский монастырь в самые тяжелые времена принимал тысячи беженцев. Церковь может выступить посредником [в решении конфликта - Главред]" — заявил он в эфире телеканала 112 Украина.

Кроме того, Сивохо утверждает - ради достижения мира на Донбассе необходимо "молчать тем, кто разжигал войну", и выполнять все достигнутые ранее в Минске договоренности по урегулированию военного конфликта.

Напомним, ранее Сергей Сивохо объяснил, как помогут людям, пострадавшим во время войны на Донбассе. До этого он озвучил первый шаг по возвращению Донбасса.