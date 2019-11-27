Сивохо разъяснил, как помогут пострадавшим от войны на Донбассе

Сивохо намерен активно помогать жителям Донбасса / УНИАН

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о результатах заседания рабочей группы по разработке механизмов помощи гражданам и детям, пострадавшим в результате боевых действий на Донбассе.

"В Украине более 5 миллионов мирных граждан, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе. Это данные ООН. Эти люди потеряли здоровье, многие вообще остались инвалидами. Другие - лишились своего жилья. И все они больше 5 лет чувствуют огромную социальную несправедливость. Не получают компенсации и льготы от государства. Не чувствуют заботу государства", - отметил Сивохо в Facebook.

На мероприятие собрались нардепы двух комитетов, представители международных и общественных организаций. Они конструктивно обсудили, как теоретически утвердить законопроект и найти для него надлежащее финансирование.

"Надеюсь, эта встреча не останется на уровне слов, а трансформируется в комплексную эффективную программу социальной защиты наших людей и существенно облегчит им жизнь", — добавил он.

Как ранее сообщалось, Сивохо стал объектом жесткой критики из-за своего очередного высказывания относительно Донбасса.

Напомним, Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение для украинцев процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда, которые находятся на линии разграничения. Также советник секретаря СНБО рассказал о главных проблемах Донбасса.