"Баба Яга в тылу врага": переселенец жестко раскритиковал "дикий бред" Сивохо

Сивохо призвал простить Донбасс/ УНИАН

Бывший комик, а ныне советник главы Совета национальной безопасности Украины Сергей Сивохо стал объектом жесткой критики из-за своего очередного высказывания относительно Донбасса.

В частности, 19 ноября Сивохо заявил, что украинским властям нужно сменить риторику по отношению к жителям оккупированных территорий. Кроме того, по его мнению, пришло время просить прощения и исправлять ошибки.

"За последние пять лет столько всего было сказано и не сказано, сделано не так или, в принципе, не сделано, что пришло время исправлять ошибки, прощать и просить прощения. И, конечно, пришло время разговаривать с людьми, живущими на неподконтрольных территориях. Это наши люди, они граждане Украины – и мы должны научиться их слушать и убеждать. Нам есть что им сказать", - сказал Сивохо в интервью Укринформу.

На слова Сивохо отреагировал переселенец из Донецка, журналист и блогер Кирилл Сазонов. Он уверен, что украинцы не должны извиняться перед жителями Донбасса, которые встали на сторону оккупантов и предателей.

"После заявлений Сергея Сивохо мне очень трудно употреблять цензурные выражения. Он – старый квнщик и может перевоплощаться в любой образ. Сейчас ему идеально подошел бы образ "бабка Яга в тылу врага", где враги - это мы, а он в роли засланца должен помочь нам вовремя и красиво оформить капитуляцию", – сказал журналист в эфире Oboz.TV.

Сазонов отметил, что забыть пролитую кровь невозможно.

"То, что предлагает Сивохо – смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится – ни через год, ни через два, ни через пять", - отметил журналист.

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Сазонов суверен, что "для тех, кто встал на сторону сепаров, коллаборационистов, нужен отдельный закон – их не надо прощать, понимать, уговаривать".

"По словам Сивохо у меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это же неправда – была Россия, были ее союзники. Они виноваты, и не факт, что мы готовы их прощать. Нам извиняться не за что", – подчеркнул переселенец.

"А Сивохо хочет сделать удобные КПВВ, чтобы был пенсионный туризм, чтобы люди получали двойные пенсии там и здесь. Чтобы мы извинялись, говорили, что все понимаем, что в чем-то неправы. Он предлагает фактически признать Украине свою вину и извиняться перед Донбассом. Это дикий бред", – отметил он.

Напомним, ранее Сергей Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение для украинцев процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда, которые находятся на линии разграничения. Также советник секретаря СНБО рассказал о главных проблемах Донбасса.