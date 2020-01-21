Приднестровский сценарий – самый компромиссный для Украины - эксперт

Загородний оценил вариант хорватского конфликта для Донбасса / УНІАН

Громкое заявление замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о хорватском сценарии на Донбассе не сработает, рассказал в комментарии Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Эти заявления, как мне кажется, скорее, гипотетический сценарий, который рассматривается, но эта гипотеза не срабатывает, потому что НАТО точно не станет вмешиваться в конфликт и делать работу за нас. Ведь это военно-политическая организация, которая объединяет очень много стран и для них в целом это некритичный момент. Но для отдельных стран Альянса, например, для Франции и Германии, это критичный момент для того, чтобы закрыть украинский вопрос", - объяснил эксперт.

При этом Загородний подчеркнул, что "более вероятным кажется вариант замороженного конфликта, который бы снимал с повестки дня вопрос Украины".

"Вариант приднестровского сценария – самый компромиссный для нашей страны. Условно патриотическая часть общества готова к такому сценарию, при котором прекратится стрельба", - сказал эксперт.

Также Загородний считает, что не стоит сравнивать Украину с Хорватией.

"Не надо сравнивать Хорватию, которая воевала против Сербии, ослабленной уже Сербии, потому что тогда Сербия подверглась бомбардировкам НАТО. Хорваты тогда фактически мобилизовали все свое население (республика небольшая три миллиона все-таки) и смогли у себя ликвидировать очаги типа "ЛДНР". Но тут несопоставимы потенциалы, так как Россия - это ядерное государство", - подытожил эксперт.

Читайте такжеКонфликт на Донбассе будет заморожен, как в Приднестровье - СайдикНапомним, ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса.

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение... Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария ", - подчеркнул Кривонос.