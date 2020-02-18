Аваков назвал условие для возвращения Донбасса под контроль Киева

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил условие для старта процесса перехода ныне оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Киева и проведения местных выборов на Донбассе.

По его словам, Верховная Рада должна принять закон о коллаборантах.

"Перед тем, как состоятся выборы, перед тем как мы возьмем контроль над территорией, мы должны решить несколько принципиальнейших вопросов, в том числе, уверен, что необходимо принять закон о коллаборантах. Кто-то называет его законом об амнистии, я же называю его законом о коллаборантах", - сказал Аваков в эфире программы Свобода слова на ICTV в понедельник, 17 февраля.

При этом глава МВД назвал категории граждан, которые не должны привлекаться к ответственности – это врачи, учителя и низшие чины органов власти.

"Если ты сельский доктор и работаешь в вертикали "министерства здравоохранения ДНР", которое мы не признаем, то ты не подвергаешься репрессиям, потому что ты выполняешь социально важную функцию и у тебя нет альтернативы. Тоже самое для учителей или мелких клерков", – пояснил уточнил Аваков.

Кроме того, министр считает, что жителей оккупированных территорий Донбасса нужно проинформировать о том, что им не грозит ответственность, если они не посягали на суверенитет и территориальную целостность Украины, не принимали участие в свержении конституционного строя или репрессивных мерах.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями "ЛНР" и "ДНР". По словам главы государства, это может стать условием для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

Кроме того, президент заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму. По словам Зеленского, украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".