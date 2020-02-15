Совместный контроль границы: Зеленский сделал неожиданное предложение "ЛДНР"

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может пойти на совместный контроль границы на Донбассе с представителями "ЛНР" и "ДНР".

Это может стать условием для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе, подчеркнул глава государства, выступая во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - предположил президент.

Он также добавил, что контроль границы является одним из главных условий для проведения выборов на Донбассе.

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"Мы не будем проводить выборы без контроля за рубежом", - резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил о том, что местные выборы в Украине осенью также должны состояться на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму.