Местные выборы в Крыму и на Донбассе: Зеленский сделал важное заявление

Зеленский в Германии сделал важное заявление / УНИАН

Местные выборы в Украине осенью также должны состояться на Донбассе и в аннексированном Крыму, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Наше желание сегодня провести местные выборы по всей Украине, включительно с отдельными районами Донецкой и Луганской областей в октябре 2020 года. Хотелось бы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных политических условий невозможно для нас. Особенно, когда Россия информирует, что на Донбассе было выдано 125 тысяч российских паспортов. Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны всем миром легитимными", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, украинские власти готовы договариваться с мирными жителями оккупированных территорий, но не с представителями международно непризнанных "республик".

"Вы знаете, нас убеждают в том, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемыми местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий, но не с теми, кто являются непризнанными с точки зрения международного права", - особо отметил Зеленский.

Отметим, в комментариях под видео выступления Зеленского многие украинцы оставили комментарии.

"Перший президент, який робить все, для кращого майбутнього в Україні, а не краде останнє! Хай Бог береже Україну і нашого Президента!!", - пишет Светлана Бабич.

"Порошенко розвів таку корупцію,що нам тепер не вірять європейці!!!", - добавила Наталия Мацюк.

"Лицемерная Европа никогда Зеленского не поймет. Европа и искренность = антонимы.ПАПовские лозунги им конечно ближе", - считает Ирина Амира.

"Європа боїться Росії,тому не взмозі вирішувати політичні питання на користь України,поскільки корупція панує всюди.Гроші заполонили всіх і все, і ніхто не виконує закони,а викорінити аліархів....навіть європа їх любить,всі офшори в них..", - убеждена Наталья Боровская.

Читайте такжеУ Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 годаНапомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках 56-й Мюнхенской конференции провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. По его словам, переговоры были конструктивными.

"Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - отметил Зеленский.