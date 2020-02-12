  1. Главная
  3. Политика

У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года

12 февраля 2020, 11:39

Андрей Ермак озвучил условия для проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Главред

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак, который уже успел сделать важное кадровое назначение, рассказал о возможности проведения выборов на  оккупированной территории Донбасса осенью 2020 года.

Сменщик Андрея Богдана на должности главы ОП отметил во время брифинга 12 февраля, что выборы на Донбассе смогут пройти только тогда, когда на этой территории не будет иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, а контроль над границей вновь перейдет к Украине.

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – сказал Ермак.

При этом, по словам главы ОП, логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины. Он отметил, что у власти есть четкий план для того, чтобы это произошло.

Читайте такжеВыборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков"Донбасс, как и Крым, мы считаем территорией Украины. Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы состоялись на всей украинской территории", – подчеркнул Ермак.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Также президент указами уволил Андрея Ермака с поста своего помощника и назначил главой ОП. 

выборы новости Украины Андрей Ермак выборы на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:08
Samsung существенно снизила цены на смартфоны серии Galaxy S10
12:06
В Украину идет циклон Tomris: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
12:05
"Закройте курву": в Сети обругали Федину за митинг у стен ГБР Видео
11:58
Переименовали, Карл: под Одессой дали новое имя бюсту Маркса
11:52
Самая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делать Видео
11:39
У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года
11:35
"Эмоции доминируют": Сытник упрекнул Авакова из-за поста про идиота
11:35
Мода 2020 – в моду входят яркие желтые пальто и цветные плащи фото Фото
11:12
Первый брифинг Ермака как главы Офиса президента - основные тезисы Видео
11:11
Киеву выгоднее демонтировать Шулявский мост и построить новую развязку - эксперт
11:07
Под стены Кабмина стянули сотни фур: в чем причина
11:05
Кейт Бекинсейл поиграла с киской новой игрушкой - видео Видео
10:56
"Россия - агрессор": в Меджлисе выступили против подачи воды в Крым
10:45
Почему Богдан проиграл мнение
10:42
В Украине готовят второй этап медреформы: какие услуги будут бесплатными
10:36
Боевика "ДНР" Черного Ленина задержали по запросу Украины - росСМИ
10:30
Не отпускай 3 и 4 серия смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
10:25
Погода на сегодня: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
10:19
"Я уйду": Сытник озвучил условие своей отставки с поста главы НАБУ
09:57
"Варшава заигралась": в РФ "наехали" на Польшу из-за Второй мировой войны
09:56
"Продать нас за воду": Чубаров жестко распек Арахамию из-за заявления о Крыме Видео
09:55
"Стреножить агрессора": Порошенко рассказал о самой ужасной ночи в своей жизни
09:50
Зеленский медленно превращается в президента мнение
09:30
Одруження наосліп 6 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 11-02-2020 Видео
09:29
Борьба за умы: Зеленский поручил открыть программу по привлечению молодежи ОРДЛО
09:23
На популярном курорте Украины - массовое отравление: 14 человек в больнице
09:03
Появились конкуренты: рейтинг Путина рекордно обвалился
08:59
Отнюдь Беларусь: американский дипломат назвал новую цель Путина и Кремля
08:30
Три причины, почему Богдан ушел в отставку мнение
08:28
Стала известна зарплата генпрокурора Рябошапки
08:07
Секс-скандал в РФ: учительницу заподозрили в интиме с 15-летним учеником - видео 18+
07:56
Гороскоп на 12 февраля всех знаков Зодиака: любовная головоломка и амуры на работе Видео
07:33
Почему снова дорожает ремонт Шулявского моста мнение
07:27
Пресс-службу нового главы ОП возглавила экс-шеф-редактор L’Officiel Online
07:03
Число жертв коронавируса снова возросло: свежие данные
06:55
Самая красивая украинка снялась топлес - фото
06:41
Уснул и проблемы притянул: почему нельзя спать в украшениях
06:16
"Крокодил челюстей не разжимает": политолог высказался о возвращении Крыма
05:55
Что подарить каждому знаку Зодиака
05:30
Эксперт показала упражнения для женщин 40 лет дома - фото
05:04
Самые модные стрижки 2020 для женщин 40+, которые отлично молодят фото Фото
04:27
Можно заработать инфаркт: врач рассказала об опасности популярных препаратов
03:52
"Полный коллапс": украинцев предупредили об отключении отопления и электроэнергии
03:01
Кончайте, девочки: как добиваться женского оргазма и причем тут точка G
02:22
"Богдан "подсел" на политику, как на наркотик": политолог оценил назначение Ермака
01:39
Экономист озвучил радикальный метод защиты от российской агрессии
01:30
"Сдача на сквиртолога": Руки-базуки снялся в порно видео
01:30
На Донбассе уничтожил себя шпион "ДНР"
00:56
Вот вам хрены: в Москве прикатили к польскому посольству полную тачку фаллоимитаторов Видео
00:19
12 февраля – какой сегодня праздник: День Дарвина и Трехсвятие, приметы Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять