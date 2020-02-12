У Зеленского рассказали, состоятся ли выборы на Донбассе осенью 2020 года

Андрей Ермак / Главред

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак, который уже успел сделать важное кадровое назначение, рассказал о возможности проведения выборов на оккупированной территории Донбасса осенью 2020 года.

Сменщик Андрея Богдана на должности главы ОП отметил во время брифинга 12 февраля, что выборы на Донбассе смогут пройти только тогда, когда на этой территории не будет иностранных войск, незаконных вооруженных формирований, а контроль над границей вновь перейдет к Украине.

"Невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем правительства Украины. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести соответственно на 100% к украинскому законодательству", – сказал Ермак.

При этом, по словам главы ОП, логично провести местные выборы одновременно на всей территории Украины. Он отметил, что у власти есть четкий план для того, чтобы это произошло.

Читайте такжеВыборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков"Донбасс, как и Крым, мы считаем территорией Украины. Но, безусловно, есть условия, без выполнения которых это невозможно. Мы с украинской стороны готовы выполнить все договоренности, которые были достигнуты в Париже. Во-вторых, у нас есть четкий план, что должно произойти, чтобы в конце октября выборы состоялись на всей украинской территории", – подчеркнул Ермак.

Напомним, 11 февраля Владимир Зеленский своим указом уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Также президент указами уволил Андрея Ермака с поста своего помощника и назначил главой ОП.