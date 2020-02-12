Первый брифинг Ермака как главы Офиса президента - основные тезисы

Андрей Ермак и Владимир Зеленский / офис Президента Украины

В среду, 12 февраля, свой первый брифинг в новом статусе - главы Офиса президента - дает для представителей украинских СМИ Андрей Ермак.

Чиновник начал свое выступление с того, что пообещал журналистам улучшение процесса коммуникации ОП, а также от имени президента Зеленского гарантировал им свободу слову.

"Никакого телефонного права, никаких интриг, все будет прозрачно и честно", - заявил он.

Кроме того, Ермак рассказала, что принципы его работы будут сконцентрированы на выполнении всех обещаний, которые декларировались командой Зеленского во время президентской избирательной кампании.

Читайте такжеОпасное искушение: чего ждать от нового главы ОП Андрея ЕрмакаДалее, Ермак сходу опроверг слухи о кулуарных войнах в Офисе президента и поблагодарил своего предшественника на данном посту Андрея Богдана за проделанную работу.

Затем Ермак высказался о резонансном и наболевшем вопросе реинтеграции Донбасса. "В соответствии с украинским законодательством, нельзя проводить выборы, если на территории есть иностранные военные группировки, незаконно вооруженные люди, а граница не находится под контролем Украины", - заявил он.

Далее, Ермак рассказал, что проведение местных выборов на Донбассе в октябре 2020 года - "наша мечта". Более того, в Офисе президента разработан конкретный план по поводу того, как их организовать без нарушения украинских законов.

Кроме того, новый глава ОП еще не успел провести общение с недавно назначенным куратором украинского вопроса в кремлевской администрации Дмитрием Козаком и, соответственно, не обсуждал с ним вопросы поставок воды на аннексированный полуостров. Нашумевшее заявление нардепа Арахамии по этому поводу Ермак отказался комментировать.

Еще - Ермак заявил о желании сделать из Донбасса "цветущий край", причем еще до окончания военных действий.

На вопрос о возможности встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным еще до Нормандского формата глава ОП ответил так: "Это решение будт принимать президент. Если он увидит, что эта встреча необходима, она станет шагом для результата - я этого не исключаю. Однако пока никаких договоренностей по этому поводу не было".

Напомним, накануне, в среду, 12 февраля, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы Офиса президента. Сразу же он назначил на данный пост своего помощника Андрея Ермака.