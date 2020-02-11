  1. Главная
  3. Политика

Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента

11 февраля 2020, 12:11

Советник Зеленского Андрей Ермак назначен на пост вместо Андрея Богдана.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Главред

Ермак Андрей Борисович – украинский политический деятель, советник президента Украины Владимира Зеленского.

Родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра с международного частного права. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

Бизнес Ермака

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, которая сотрудничала с кинокомпаниями и телеканалами, в том числе - Universal, Disney, Pixar. Ермак также является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов Правило боя и украинско-словацкий фильм Межа. Член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017).

Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций.

С Владимиром Зеленским Ермак познакомился еще в середине нулевых, во время начала деятельности 95 квартала на ТВ. Позже деловые отношения между Зеленским и Ермаком переросли в дружбу.

Приход в политику

До сотрудничества с администрацией президента Украины на общественных началах работал помощником народного депутата Эльбруса Тадеева с 5 по 7 созывы Верховной Рады.

21 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником, на следующий день после инаугурации. Он сам признался, что у него есть прямой контакт с главой государства. "Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом", - комментировал свои полномочия Ермак.

После победы Зеленского на президентских выборах Ермак занял в 21 июне 2019 пост члена Национального инвестиционного совета, а 7 октября 2019 года вошел Наблюдательный совет государственного концерна Укроборонпром.

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Ермак - политик считается одним из ключевых кадров Зеленского, отвечающим за направление во внешней политики, в частности – в вопросах отношений с Россией. Именно Ермак возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. Также он вместе с Александром Данилюком ездил на переговоры в США, сопровождал Зеленского во время поездки в Польшу, где украинский лидер проводил переговоры с Анджеем Дудой и вице-президентом США Майклом Пенсом, а вместе с Вадимом пристайко – в Париж, где проходили переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Украины, России, Франции и Германии.

Также именно Ермак проводил переговоры с представителем Трампа, Рудольфом Джулиани: стороны обсуждали дело компании Бурисма и сына Джо Байдена Хантера Байдена. По слухам, Джулиани и Ермак поладили во время обсуждения щекотливого вопроса, так что когда мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на давление экс-мэру Нью-Йорак, тот, якобы, замолвил словечко за Кличко перед Ермаком.

Также Андрей Ермак активно работает по внутриукраинским вопросам – именно он сопровождал Зеленского 26 октября во время визита последнего в прифронтовое Золотое для встречи в том числе и с ветеранами АТО, которые выступали против разведения войск. Он комментировал вероятность возвращения Крыма и необходимость пересмотра Минских соглашений.

О своем сотрудничестве с предшественником Андреем Богданом Ермак высказывался сдержано, отмечая, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", - говорил Ермак

11 февраля 2020 года был назначен главой Офиса президента Украины вместо отправленного в отставку Андрея Богдана. 

Андрей Ермак - жена и семья

Информации о личной жизни Ермака в открытых источниках нет. Декларацию он, как сотрудник Офиса президента не подавал, а сам держит свою личную жизнь в тайне.  На фото со светских мероприятий Ермак запечатлен вместе с темноволосой девушкой, но кто она, до сих пор не известно. 

Андрей Ермак - компромат

В ноябре 2019 года партия Порошенко Европейская солидарность требовала увольнения Ермака за его якобы "пророссийские месседжи".

Нардепутат Артур Герасимов в прямом эфире телеканала НАШ заявил, что Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, в том числе с ответственным за украинское направление в Москве Владиславом Сурковым, "выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде". В чем именно состоит идентичность, Герасимов не пояснил.

Также журналисты проекта Watchdogs. Расследование на телеканале Порошенко Прямой заявили, что Ермак связан одиозным путинским олигархом Аркадием Ротенбрегом и его фирмой Сарыч.

Владимир Зеленский Андрей Богдан офис президента Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:37
"Это начало конца Зеленского": эксперт раскритиковал назначение Ермака
13:33
Не потерять страну и прекратить войну: Зеленский назвал главную цель своей команды Видео
13:33
"Ермак съел Богдана": кадровые решения Зеленского "возбудили" Сеть
13:17
Microsoft кардинально улучшила мобильную версию Office
13:09
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: амуры на работе и уйма воздыхателей
13:08
"Путин меня понял": Зеленский заговорил о распаде России
12:52
Отставка Богдана: в Сети раскрыли причину
12:51
"Что между сисек?": звезда Вечернего Квартала засветила грудь
12:49
В Киеве предложили переименовать станцию метро Дорогожичи в Бабий Яр
12:35
В Грузии загадочно исчез украинский турист
12:35
Необычные валентинки своими руками – как сделать валентинку легко Фото Видео
12:28
Песков рассказал, кто стал новым куратором украинского вопроса в Кремле
12:21
"Каждый сам за себя": источник раскрыл детали отставки Богдана
12:20
Грохнет по-серьезке – магнитная буря в 5 баллов несется к Земле – что делать Видео
12:19
Отставка Богдана: чем запомнился экс-глава Офиса президента и почему он ушел
12:11
Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента
11:58
Паразиты переснимут как сериал на НВО с Марком Руффало в главной роли
11:57
Зеленский высказался о "соросятах" и "зашкварах" в Слуге народа
11:53
Бородянский рассказал, что будет с квотами и законом о языке
11:53
Человек без хвоста: почему Богдана заменили на Ермака мнение
11:44
Ермак сменил Богдана на посту главы Офиса президента
11:38
Эксперт спрогнозировал, сколько людей могут подхватить коронавирус
11:37
Богдан ушел от Зеленского: уволен глава ОП
11:32
"Кого-то будем терять": Зеленский рассказал о конфликтах в своей команде
11:28
"Самое мощное оружие": Трамп объяснил, зачем США куча ядерных бомб Видео
11:24
Каша на воде: как Путин посадил Лукашенко на диету мнение
11:15
Жена Артура Пирожкова без белья снялась в горячей фотосессии
11:05
Политолог сказал, какой человек станет президентом России после Путина
11:01
Сильный ветер, скачки давления, снег и дождь: какой будет погода в среду Видео
11:00
В Евросоюзе собрались снимать санкции с Азарова - журналист
10:59
Новые "рекордсмены" в Кабмине: опубликованы зарплаты министров за январь Фото
10:36
"Нормируют отношения с врагом": Бородянский высказался о гастролях украинских артистов в РФ
10:31
Ницой "проехалась" по Нацотбору на Евровидение: кого обозвала, и как отреагировали в Сети
10:30
"Взять все и поделить": Витренко рассказал, на что пустить миллиарды от Газпрома
10:21
Рябошапка рассказал, какой статус у вернувшихся в Украину экс-бойцов Беркута
10:06
В Украине продлят запрет на российские соцсети и медиа
10:01
Путин балансирует над рвом с хищниками мнение
10:00
Эксперт рассказал, почему мир на Донбассе не входит в планы Путина
09:51
Гороскоп на 11 февраля всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
09:40
Кровавое убийство в Киеве: раненый пришел домой и умер Видео
09:40
Торговля из-под полы и возрастной ценз: в Украине ужесточают продажу сигарет
09:30
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
09:02
В Слуге народа заговорили о повышении зарплат министрам
08:59
В России заявили об угрозе срыва саммита нормандской четверки в апреле
08:46
Не послать ли нам гонца, или Зачем в Кремле заговорили о после в Украине мнение
08:43
"Полно юшки, давно так не отгребал": в ходе дорожного конфликта в Киеве жестоко избили ветерана АТО
08:35
"Более сговорчивый": у Зеленского рассказали о новом "кураторе" Путина на Донбассе Видео
07:58
"Исторический визит": когда Зеленский поедет к Трампу
07:28
Число жертв коронавируса перевалило за тысячу: свежие данные
07:15
Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять