Кто такой Ермак: биография нового главы Офиса президента

Андрей Ермак / Главред

Ермак Андрей Борисович – украинский политический деятель, советник президента Украины Владимира Зеленского.

Родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра с международного частного права. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

Бизнес Ермака

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, которая сотрудничала с кинокомпаниями и телеканалами, в том числе - Universal, Disney, Pixar. Ермак также является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов Правило боя и украинско-словацкий фильм Межа. Член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017).

Ермак владеет или имеет долю в более чем 20 компаниях: юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и входит в учредители нескольких общественных организаций.

С Владимиром Зеленским Ермак познакомился еще в середине нулевых, во время начала деятельности 95 квартала на ТВ. Позже деловые отношения между Зеленским и Ермаком переросли в дружбу.

Приход в политику

До сотрудничества с администрацией президента Украины на общественных началах работал помощником народного депутата Эльбруса Тадеева с 5 по 7 созывы Верховной Рады.

21 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником, на следующий день после инаугурации. Он сам признался, что у него есть прямой контакт с главой государства. "Мы – те люди, которые осуществляют функции, непосредственно делегируемые президентом", - комментировал свои полномочия Ермак.

После победы Зеленского на президентских выборах Ермак занял в 21 июне 2019 пост члена Национального инвестиционного совета, а 7 октября 2019 года вошел Наблюдательный совет государственного концерна Укроборонпром.

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Ермак - политик считается одним из ключевых кадров Зеленского, отвечающим за направление во внешней политики, в частности – в вопросах отношений с Россией. Именно Ермак возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными. Также он вместе с Александром Данилюком ездил на переговоры в США, сопровождал Зеленского во время поездки в Польшу, где украинский лидер проводил переговоры с Анджеем Дудой и вице-президентом США Майклом Пенсом, а вместе с Вадимом пристайко – в Париж, где проходили переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Украины, России, Франции и Германии.

Также именно Ермак проводил переговоры с представителем Трампа, Рудольфом Джулиани: стороны обсуждали дело компании Бурисма и сына Джо Байдена Хантера Байдена. По слухам, Джулиани и Ермак поладили во время обсуждения щекотливого вопроса, так что когда мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на давление экс-мэру Нью-Йорак, тот, якобы, замолвил словечко за Кличко перед Ермаком.

Также Андрей Ермак активно работает по внутриукраинским вопросам – именно он сопровождал Зеленского 26 октября во время визита последнего в прифронтовое Золотое для встречи в том числе и с ветеранами АТО, которые выступали против разведения войск. Он комментировал вероятность возвращения Крыма и необходимость пересмотра Минских соглашений.

О своем сотрудничестве с предшественником Андреем Богданом Ермак высказывался сдержано, отмечая, что говорить о распределении обязанностей между ним и главой Офиса президента "некорректно".

"Было бы некорректно говорить о разделении обязанностей между помощником и главой ОП. Руководитель Офиса осуществляет свои полномочия согласно Положению об ОП. Я работаю исключительно с президентом напрямую. И он сам определяет участки работы, за которые мне браться", - говорил Ермак

11 февраля 2020 года был назначен главой Офиса президента Украины вместо отправленного в отставку Андрея Богдана.

Андрей Ермак - жена и семья

Информации о личной жизни Ермака в открытых источниках нет. Декларацию он, как сотрудник Офиса президента не подавал, а сам держит свою личную жизнь в тайне. На фото со светских мероприятий Ермак запечатлен вместе с темноволосой девушкой, но кто она, до сих пор не известно.

Андрей Ермак - компромат

В ноябре 2019 года партия Порошенко Европейская солидарность требовала увольнения Ермака за его якобы "пророссийские месседжи".

Нардепутат Артур Герасимов в прямом эфире телеканала НАШ заявил, что Ермак, который занимается переговорами с международными партнерами Украины, в том числе с ответственным за украинское направление в Москве Владиславом Сурковым, "выражает взгляды, идентичные кремлевской пропаганде". В чем именно состоит идентичность, Герасимов не пояснил.

Также журналисты проекта Watchdogs. Расследование на телеканале Порошенко Прямой заявили, что Ермак связан одиозным путинским олигархом Аркадием Ротенбрегом и его фирмой Сарыч.