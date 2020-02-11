Ермак сменил Богдана на посту главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский собственным указом под номером №47/2020 уволил Андрея Ермака с поста помощника президента.

Другим указом, под №48/2020, глава страны назначил его на пост руководителя Офиса президента.

Напомним, что предыдущим своим указом (№46/2020) Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента.

Андрей Ермак - биография

Ермак Андрей Борисович – украинский политический деятель, советник президента Украины Владимира Зеленского.

Родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра с международного частного права. В том же году получил Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью.

В 1997 году основал Международную юридическую компанию, которая сотрудничала с кинокомпаниями и телеканалами, в том числе - Universal, Disney, Pixar. Ермак также является основателем Garnet International Media Group и продюсером фильмов Правило боя и Граница. Член Украинской киноакадемии, член Европейской киноакадемии (2017).

С Владимиром Зеленским Ермак познакомился еще в середине нулевых, во время начала деятельности 95 квартала на ТВ. Позже деловые отношения между Зеленским и Ермаком переросли в дружбу.

До сотрудничества с администрацией президента Украины на общественных началах работал помощником народного депутата Эльбруса Тадеева с 5 по 7 созывы Верховной Рады.

21 мая 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником, на следующий день после инаугурации.

После победы Зеленского на президентских выборах Ермак занял в 21 июне 2019 пост члена Национального инвестиционного совета, а 7 октября 2019 года вошел Наблюдательный совет государственного концерна Укроборонпром.

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Ермак считается одним из ключевых кадров Зеленского, отвечающим за направление во внешней политики, в частности – в вопросах отношений с Россией. Он вместе с Александром Данилюком ездил на переговоры в США, в вместе с Вадимом пристайко – в Париж, где проходили переговоры в "нормандском формате" с участием президентов Украины, России, Франции и Германии.

Также именно Ермак проводил переговоры с представителем Трампа, Рудольфом Джулиани: стороны обсуждали дело компании Бурисма и сына Джо Байдена Хантера Байдена.